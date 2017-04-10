陸泌尿醫院聘美女直播 解答男性問題
中國大陸網友爆料指出，山西太原一家泌尿外科醫院雇用美女直播，在網路上為有求診需要的男性回答泌尿科問題，並自稱是醫師助理，引起關切。目前太原市衛生單位已介入調查。
北京青年報報導，網友爆料指出，在中國大陸網路直播平台「快手」上，多名自稱是太原建國泌尿外科醫院醫生助理的年輕女性，以網路直播方式解答男科問題，其中一人在直播時，線上觀看人數多達110餘人。
報導指出，這名人氣女主播自稱是太原建國泌尿外科醫院的「主任助理」，有「多年的從醫經驗」，且「比一般的護士高級，是醫生助理級別」，「平時不忙時我會跟著進手術室做手術」。
這名女主播更說，自己開直播的目的，是為「幫助他人，解答關於男性健康的問題」。
但在這名女主播進行直播時，一旁可清楚聽到其他主播也在從事類似的直播，且直播時段是白天的上班時間。至於直播下方的留言，不少網友詢問男性健康知識及治療、手術價格的。而這些女主播在回答時，都會將話題引導到醫院的檢查優惠上。
然而，經過查詢，女主播推薦的該院2名醫師，完全不是泌尿科專業醫師，而是中醫師。而女主播也根本沒有護理師的資格。
報導指出，這家太原建國泌尿外科醫院平日除招聘醫護人員，還招聘網路主播，且要求「口齒清晰，長得漂亮」，但「可以不是學醫的，不是護士」，也不需要執照。為此，太原市衛生和計劃生育委員會表示已接獲檢舉，目前正介入調查。1060410
(中央社)
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