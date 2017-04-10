漁塭上萬條死魚排入海 依水污染罰款
屏東枋寮漁港旁的沙灘昨天中午出現上萬條死魚，屏東縣環保局和農業處追查，是1處漁塭想將病死魚排入海裡，結果，死魚被海浪推到海灘，環保局將依水污染防治法罰款。
昨天中午枋寮海灘驚見海岸線綿延2公里的死魚群，環保局和農業局追查源頭，發現是離海不遠的1處漁塭排出，農業處聯絡上吳姓養殖業者。
吳姓養殖業者表示，8日用硫酸銅消毒魚池，不知為何造成魚群大量暴斃，他為了要救還存活的魚，趕緊將死魚排出。
吳姓養殖業者表示，他養的魚是經濟價值頗高的雕類紅魚，當初放養的魚苗有2萬8000尾，死了將近一半，損失慘重。
環保局昨天一直聯絡吳姓業者出面，但他害怕避不見面，直到環保局表示，要依水污染防治法罰新台幣3萬至300萬元的罰款，看他善後誠意決定罰款多少，吳姓業者才出面，今天上午請人清理排水道及海灘上的死魚，截至上午11時30分，海灘上的魚已清理2/3。
死魚送往屏東動物防疫所檢驗，防治所表示，由於送驗的死魚已死太久，肚子脹氣腸都腐爛，無法精確驗出致死原因，業者如果把魚池裡還活著的魚送驗，防疫所或許可以驗出原因，並且指導業者如何正確用藥並處理。
防疫所表示，硫酸銅是一種驅蟲藥，不在15種法定的水產動物用藥裡，可能老一輩的養殖業者還有人用，防疫所一直宣導養殖業使用法定動物用藥。
縣政府漁業行政科表示，3、4月由東北風轉吹南風，因天候的變化，魚群容易因水質的變化抵抗力變差生病或死亡。1060410
(中央社)
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