豬哥亮病況穩定 是否出院自己決定

我要評比

藝人豬哥亮癌末住院，他的台大醫院主治醫師梁金銅今天說，豬哥亮病況穩定，是否出院「讓他自己決定」。

豬哥亮上月因大腸癌末住進台大醫院，一度命危，家屬甚至簽了放棄急救書。台大醫院大腸直腸外科主任梁金銅日前表示，豬哥亮病情穩定，今天將評估是否能出院。

梁金銅上午受訪時表示，今天還沒有見到豬哥亮，但豬哥亮的病情持續穩定。

至於豬哥亮能不能出院？梁金銅說，「讓他自己決定」。1060410

(中央社)