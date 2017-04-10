陸海警船入釣島海域 2017年第9次

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中國大陸國家海洋局官網上午表示，編號2305、2306、2101、2106的4艘中國大陸海警船編隊，今天在釣魚台列嶼的「領海」內巡航。

根據中國大陸國家海洋局官網公布的訊息，這是中國大陸海警船今年第9次駛入釣魚台海域。

自日本政府2012年9月將釣魚台列嶼中的3個島嶼「國有化」後，引爆中國大陸與日本之間的爭議。此後，中國大陸海警船多次駛入釣魚台海域，進而駛入距離島嶼12海里的「領海」內，屢屢與日本巡邏船對峙。1060410

(中央社)