見尼加拉瓜外長 蔡總統謝尼國為台發聲

總統蔡英文今天接見尼加拉瓜共和國外交部長孟卡達，她說，這幾年來尼加拉瓜為了台灣的國際參與，在許多的國際場域發聲，她要藉這個機會，向尼國政府與人民表達最誠摯的感謝。

尼加拉瓜共和國外交部長孟卡達（Denis Moncada）、財政暨公共信貸部長阿柯斯達（Ivan Acosta）及工商暨發展部長蘇洛薩諾（Orlando Solorzano）等人今天赴總統府晉見蔡總統。

蔡總統今年1月訪問尼加拉瓜，當時擔任尼國總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）國際事務顧問的孟卡達，曾到場接機。

蔡總統今天致詞指出，台灣與尼加拉瓜的距離雖然遙遠，但在各領域都有很深的連結。經貿交流方面，兩國在2006年簽定了台尼自由貿易協定，當時尼加拉瓜對台灣的出口金額是860萬美元，10年後的今天成長了將近10倍，「台灣已經成為尼加拉瓜在亞洲的第一大市場」。

蔡總統指出，不僅是貿易，今年1月她結束中美洲訪問後，外交部也籌組中美洲投資採購考察團，就在上週到尼加拉瓜考察投資的環境，「我們希望兩國能夠一起合作，鼓勵輔導台商前往尼加拉瓜投資，在互惠互助的原則之下共創雙贏」。

在文化交流方面，蔡總統說，2003年到2016年之間，已經有352位尼加拉瓜的年輕人獲得獎學金來台灣進修，目前也有123位在台灣就讀，包括阿柯斯達、蘇洛薩諾的子女，都是台灣獎學金的學生，讓兩國的友好關係能夠代代相傳。

她認為，透過青年學子的交流，不但增進台尼兩國的情誼，也協助尼國培養高階專業人才，強化國家的競爭力，「未來將會持續推動各項互惠雙贏的交流計畫」。

蔡總統表示，這次是孟卡達榮任外長之後，第一次訪問台灣，希望對台灣有更進一步的認識與了解，她也相信在孟卡達的任內，兩國的各項合作關係，一定能夠更加友好跟密切。

另外，蔡總統提到，這幾年來尼加拉瓜為了台灣的國際參與，在許多的國際場域發聲，她要藉這個機會，向尼國政府與人民表達最誠摯的感謝；蔡總統並希望，兩國邦誼長存。1060410

(中央社)