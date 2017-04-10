滿意度及民調領先 林佳龍：政績先做好
台中市長林佳龍在今天媒體公布的民調中顯示施政滿意度與喜歡度都達5成以上，領先其餘對手。他說，感謝市民肯定，將加速以政績贏得支持。
媒體報導台中市長林佳龍在施政滿意度與喜歡度都達5成以上，下屆市長選舉，他的民調48.5%，也大幅領先國民黨幾位可能的參選人。
林佳龍指出，對於現任者來說，自己要跟自己賽跑，行穩致遠。現任市長先把政績做好最重要，感謝市民給予肯定，這是鼓勵，也是責任。
林佳龍強調，台中正處於大建設發展階段，升格後的各項基礎建設，包括交通、水利、經濟產業、社會福利及教育文化等，都獲得中央支持，也讓市府更可放手去做。他上任一開始需要推動革新，現在許多政策皆已上軌道，未來他會加速努力，用政績贏得市民支持。
至於其他競爭者，林佳龍認為，民主時代難免有各項競爭，他自己將以開放的心態，透過良性競爭，讓城市更好，這是參與民主政治每個人共同的信念。1060410
(中央社)
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