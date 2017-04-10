爭取中央支持水環境預算 林佳龍邀請中市8立委聯署力挺
台中市長林佳龍今天（10日）上午受訪時表示，建設不分黨派，跨越藍綠，他已邀請台中選區8位立法委員，共同聯署向中央爭取優先編列市府所提水環境相關計畫預算，全力發展地方基礎建設。
行政院推動前瞻基礎建設計畫，台中市在交通、治水等提案獲得中央大力支持，林佳龍今天在市政會議前接受媒體訪問時表示，立法院舉行的前瞻基礎建設各場公聽會，他已獲邀出席其中的水環境公聽會。
他強調，水環境屬於競爭型計畫，所提出的計畫必須更完善，建設不分黨派，跨越藍綠，他已邀請台中市選區的8位立委，共同聯署向中央爭取優先編列台中市政府所提出的水環境相關計畫預算，像是立委顏寬恒已向他允諾，將支持聯署，共同爭取地方治水預算。
林佳龍表示，大台中的水利建設，像是柳川整治已看到成果，綠川整治也已啟動，市民也都期待台中的河川都能像柳川、綠川一樣漂亮，市府針對各項水利工程，包括水資源中心及河川整治皆已提出完整的計畫，期待在市籍立委的協助下，爭取中央更多的支持。
(中時)
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