中年職場大轉彎 他愛上烤麵包香
中年職場大轉彎的胡勝耀原為醫院復健管理員，因工作遇瓶頸，離職後參加勞動部烘焙職訓班，從此走進烘焙世界裡，去年還獲聘為公東高工烘培老師，他說，對於這樣的職場轉很驚奇，也對自己未來的方向更覺踏實。
40歲的胡勝耀原任醫院行政人員，因為工作不順利，3年前離開待了8年的職場，他說，沒有工作以後，只能在家裡和老婆作麵包打發時間，對未來感到徬徨，所幸在友人介紹下，參加勞動部高屏澎東分署烘焙職訓課程，為職涯開啟另一扇窗。
「喜歡爐子打開時飄散出來的香味，也喜歡教人家做東西」，胡勝耀說，自已本來就對烘焙有興趣，有時會找書來研究，經300小時紮實訓練後，才發現實際操作與理論有段差距，學得好功夫後，2年內就在網路開業，去年8月更因專業受肯定，獲聘為公東高工烘培老師。
他說，這樣的轉折，連自己都感到驚奇，也讓他很有成就感，慶幸能參加勞動部職訓課程，讓他更熱情面對未來的烘焙之路。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。