中年職場大轉彎，他愛上烤麵包香

中年轉業的胡勝耀，現在是公東高工的烘培老師（莊哲權攝）

中年轉業的胡勝耀，現在是公東高工的烘培老師（莊哲權攝）

中年轉業的胡勝耀，現在是公東高工的烘培老師（莊哲權攝）

中年轉業的胡勝耀，現在是公東高工的烘培老師（莊哲權攝）

中年職場大轉彎的胡勝耀原為醫院復健管理員，因工作遇瓶頸，離職後參加勞動部烘焙職訓班，從此走進烘焙世界裡，去年還獲聘為公東高工烘培老師，他說，對於這樣的職場轉很驚奇，也對自己未來的方向更覺踏實。

40歲的胡勝耀原任醫院行政人員，因為工作不順利，3年前離開待了8年的職場，他說，沒有工作以後，只能在家裡和老婆作麵包打發時間，對未來感到徬徨，所幸在友人介紹下，參加勞動部高屏澎東分署烘焙職訓課程，為職涯開啟另一扇窗。

「喜歡爐子打開時飄散出來的香味，也喜歡教人家做東西」，胡勝耀說，自已本來就對烘焙有興趣，有時會找書來研究，經300小時紮實訓練後，才發現實際操作與理論有段差距，學得好功夫後，2年內就在網路開業，去年8月更因專業受肯定，獲聘為公東高工烘培老師。

他說，這樣的轉折，連自己都感到驚奇，也讓他很有成就感，慶幸能參加勞動部職訓課程，讓他更熱情面對未來的烘焙之路。

(中時)