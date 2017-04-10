東港籍漁船載19越南偷渡客 遭高雄海巡隊逮獲
屏東東港籍金春財號漁船9日晚在高雄林園區外海12浬處，被高雄海巡隊鎖定登檢，當場在船艙內查獲越南籍偷渡客19人，將39歲徐姓船長等4名台籍船員及偷渡客帶回偵辦；海巡表示，19人中有18人曾到過台工作，但多是逾期遣返致無法入境，才花費18萬元台幣鋌而走險。
海洋巡防總局高雄海巡隊、偵防查緝隊及布袋海巡隊、岸巡第五總隊依據刑事局中部打擊犯罪中心、高市府三民二警分局提供情資，由高雄地檢署檢察官趙期正指揮組專案小組查緝，清查過濾發現東港籍漁船金春財號近日內將出海接駁載運越南偷渡客，從台灣南部地區上岸。
金春財號漁船果真在4月5日出港，並航往大陸方向，該漁船動態與蒐報情資相符，隨即通報高雄海巡隊派艇加強勤務部署、查緝；巡防艇9日晚20時在高雄林園區外海12浬處發現金船蹤跡，登船盤檢除船上4名台籍船員外，在船艙內驚見19名越南籍偷渡客。
海巡調查指出，每名偷渡客透過仲介花費約6000美元(折合台幣18萬元)，從越南搭車進到大陸沿海，再經大陸漁船載運至外海，由金春財號漁船負責台灣段接駁，企圖利用深夜時刻，航至東港外海再轉以膠筏搶灘上岸。
海巡表示，偷渡客19人中有10名女性、9名男性，其中僅1名男性未曾到過台灣，其餘都曾在台工作，但這些人多是因逾期遣返，導致無法再正常入台，才會借錢偷渡，結果未如願，又將面臨遣返、負債命運。
(中時)
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