園遊會公益送暖 戶政APP逗陣走
三民區第二戶政所配合本館里社區「公益園遊會暨跳蚤市場」活動，舉辦戶政APP下載及有獎徵答活動，許多社區里民攜家帶眷逗陣一起來做公益、送愛心。
三民區第二戶所主任吳淑惠表示，戶政做公益不落人後，戶政許多的服務更是針對廣大的市民貼心設計，像是搭配本次公益園遊會推廣下載的「高雄市戶政線上e指通」APP，民眾只要透過智慧型手機線上預約或申辦，即可在戶政事務所即時取件或在安排好的櫃台享有優先服務，為現代人忙碌的生活步調，做最好的安排。
她說，行動戶政所、跨機關通報及自然人憑證申辦等服務，都是為市民朋友節省寶貴時間的好幫手，本館里籃球場舉辦的公益園遊會、跳蚤市場活動，已舉辦多年且深受里民喜愛，該里里長簡明鎮愛心滿滿，帶頭做公益，匯集社區的力量，讓需要幫助的人，感受到社會各界的溫情。
(中時)
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