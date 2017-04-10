日月光第一屆清潔工表揚 55人獲獎
日月光集團高雄廠日前舉辦「第一屆優良清潔人員表揚大會」，表揚模範清潔人員，感謝這群默默守護日月光環境、廠區整潔的幕後英雄，向這群第一線的環境守護先鋒致敬。
頒獎典禮由日月光集團高雄廠資深副總周光春頒發獎狀，他表示，非常感謝這些清潔人員，除了每天早上七點就得完成打掃工作，讓同仁能有一個乾淨的工作環境，還要負責廠區的緊急任務。
例如颱風頻繁的季節，也是第一線清潔人員最辛苦的時候，許多倒地的路樹、遭強風吹斷的枝葉等，清潔人員得第一時間迅速投入環境復原的清潔工作、調查廠區是否有漏水和待修繕的區域，肩負起廠區的清潔與安全，值得大家的掌聲。」
資深處長李叔霞說，清潔人員的工作非常重要，守護環境整潔，等於守護了全日月光集團高雄廠2萬5千人的健康。因為春夏交替，天氣逐漸轉熱，登革熱、漢他病毒等開始蠢蠢欲動，因此除了響應高雄市政府衛生局防範登革熱的「巡、倒、清、刷」等清潔工作以外，緊接著還要進行全廠區的消毒作業，才得以維持環境的整潔，並守護所有人的健康。
日月光外包清潔員工共453位，表揚55名模範清潔人員，服務20年的清潔員工黃嘉明說，很高興為公司盡一己之力，也很榮幸能獲得這個獎項，笑稱把清潔服務當作運動健身，每天都能過得充實又快樂。
(中時)
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