金大生因濃霧影響航班怒罵金門人 校方正式道歉

籠罩在春霧中的金門大學，因黃姓學生的不當言論，又成為鄉親議論目標。（李金生攝）

金大主任秘書呂立鑫發表聲明，表達深深的遺憾和歉意。（李金生攝）

金大黃姓學生在匿名社群Dcard痛罵航空公司，並指大多數金門人智障、低能。（翻攝自網路）

黃姓學生在個人臉書發文，針對「失言」簡短致歉。（翻攝自臉書）

金大黃姓學生因為濃霧影響航班，昨天在匿名社群Dcard痛罵航空公司外，還指金門是「垃圾鬼島」和大多數金門人「智障」、「自以為是」，引起當地民眾和網路鄉民群情激憤。校方今（10）日上午表達歉意和遺憾，強調將依校規懲處，並專案輔導同學心懷感恩、知福惜福。

金大黃姓學生留言說「垃圾鬼島」金門氣候，讓他搭機先延誤半小時，到了金門上空後又折返，航空公司低能錯誤判斷，浪費大家2至3個小時外，還指這全是垃圾金門人的垃圾腦袋所引起，並說他遇過的金門人，大多都很智障、自以為是、想法低能。

經過社群網路迅速轉載後，引起當地民眾強烈不滿，痛罵黃生在金門享福利，還反口亂咬，十分惡劣！個人臉書遭憤怒鄉民灌爆的黃生，也在昨天深夜發文致歉，表示自己「因為情緒失控，導致辱罵了很多人」，並在今天凌晨關閉臉書。

校方則由主任秘書呂立鑫出面，在今早正式回應指出，黃姓學生的相關言論是缺乏邏輯，且不理性的情緒性發言，對金門鄉親的情感造成傷害，學校向金門鄉親及航空公司、航站人員表達深深的歉意，而金大身為教育單位，有責任更有義務教導每一位學生懂得愛與尊重，知道惜福與感恩，而非稍遇不順即上網謾罵。

校方提出4點作法如下：1.對於有情緒偏差的學生，學校透過輔導系統及導師系統，了解其原由，並引導有情緒困擾的學生將其生活中不滿情緒，以理性的模式抒發。2.對於學生不正當之行為，將交由學生獎懲委員會依校規給予懲處。3.該名學生雖於昨天深夜在個人臉書上簡短致歉，但被留言灌爆，隨即關閉個人臉書。該生目前深感後悔與驚恐，不知如何面對，後續請學務處進行觀察與輔導。4.針對此一事件做成專案，希望學生們引以為鑑，並了解周遭人事對自身的幫助，凡事應心懷感恩，知福惜福。

(中時)