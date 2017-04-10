蔡總統：鼓勵更多企業投入公平貿易
總統蔡英文今天接見國際公平貿易組織執行長索托，她強調，政府會持續協助推廣公平貿易，鼓勵更多企業投入，並培養更多具有責任感的消費者。
蔡總統今天接見國際公平貿易組織執行長索托（Dario Soto Abril）一行。訪賓由台灣公平貿易協會理事長、立法委員余宛如陪同，到總統府晉見蔡總統，國家安全會議副秘書長曾厚仁及外交部次長吳志中也在座。這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。
蔡總統致詞表示，今年1月間，她訪問薩爾瓦多時，曾經到苟馬薩瓜市（Comasagua），拜訪推廣公平貿易咖啡的阿德賴達咖啡合作社。
蔡總統回憶，當她向當地農民介紹同行的余宛如是公平貿易的推廣者時，農民們向余宛如展現出來的親近感及臉上的笑容，都讓她實際感受到，公平貿易社群越來越像一家人。
蔡總統認為，公平貿易的系統不只可以讓弱勢的生產者及勞工免於被剝削，也能讓他們在市場經濟中扮演更積極的角色，從而擁有更多資源，投入本身社區的教育與生活環境的改善。聯合國所推動的「Agenda 2030」中，就有許多永續發展指標，可以藉由公平貿易來達成。
蔡總統指出，公平貿易也許不是萬靈丹，但是它重新把「社會」放入「市場」，是促使市場經濟變得更友善、更平等，乃至於更透明的一個機會。台灣有許多企業、店家，甚至是學校，直接參與了國際公平貿易的系統，使得公平貿易標籤在台灣逐漸廣為人知。
她說，未來，政府也會持續協助推廣，期能鼓勵更多企業投入公平貿易，並培養更多具有責任感的消費者。
總統強調，公平貿易既是一種經濟模式，同時更是一種道德倫理。台灣願意繼續學習，希望能夠從國際社會的經驗中獲得更多啟發。1060410
(中央社)
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