校慶報警事件 師大附中：會釐清事發經過
教育部長潘文忠今天說，學校是教育場地，師大附中過於輕率動用警察十分不當，將請學校檢討。師大附中說明，當時情況緊急才報警，也會釐清事發經過。
師大附中學生昨在70週年校慶典禮上切斷電源、拉白布條，校方報警惹議，有媒體報導警察帶走學生，校方澄清，當時有人入侵機房，涉毀損公物，加上校慶出入人潮多，才報警。
潘文忠今天到立法院教育文化委員會報告，會前接受媒體訪問時指出，警察進入校園有很明確的規範，除非是現行犯或有重大立即危險，認為師大附中「動用警察到校是非常嚴肅的事情」，要求釐清、檢討。
師大附中今天表示，昨天有4000多人參加校慶，且有多名政要出席，電源被切斷時，機電房也同時被鎖住，不清楚裡面狀況，可能有危險物品、也可能躲人，符合潘文忠所說「有重大立即危險」情形，
校方強調，機電房的鎖被不明人士在前天換過，蓄意進入斷電後反鎖，情況緊急，才請警察協助，警察到校主要是處理機電房問題，並就現場遺留物品與學生釐清。
校方說，警察是人民保母，有責任維護人民的安全，「不能把警察妖魔化，不是說警察進入校園就是威權的象徵。」校方會再釐清事發過程、了解為何學生會用這樣的方式表達訴求。1060410
(中央社)
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