美警告：敘再化武攻擊 將重創美俄關係
美國今天進一步施壓俄羅斯約束敘利亞政權，並警告再有任何化武攻擊將「重創」兩國關係，且暗示敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al Assad）不下台，就無和平可言。
美國總統川普的高層顧問利用今天上電視台脫口秀節目的機會，鋪陳對俄外交對峙的氣氛，國務卿提勒森（Rex Tillerson）11日將抵達莫斯科和俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談。
這將是美國7日發射巡弋飛彈攻擊敘亞空軍基地，回應4月4日反抗軍控制的汗舍孔鎮（Khan Sheikhun）疑似遭到沙林毒氣攻擊以來，兩人首次面對面接觸。
提勒森說，在這起化武攻擊之前，3月還有另外2起。這座被利用來發動化武攻擊的空軍基地駐有俄國軍事顧問，不禁令人質疑他們怎麼會對敘利亞擁有化學武器不知情。
提勒森在接受美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）專訪時，並未指控俄國是敘利亞的共謀。「但顯然他們是不適任，還是他們只是被敘利亞擺了一道。」
聯邦眾議院情報委員會高階民主黨籍議員希夫（Adam Schiff）則說，他們絕對是共謀。他說：「俄國情報工作雖然不如我們，但也足以獲悉敘利亞擁有化學武器，利用化學武器。」
提勒森警告：「倘若敘利亞執行進一步化武攻擊，顯然會重創美俄關係。」
提勒森表示：「我不相信俄國希望對美關係惡化，但這需要很多討論，很多對話，以充分瞭解俄國希望和美國維持的關係。」
提勒森說，他將呼籲俄國「履行其同意成為銷毀化學武器擔保國時對國際社會承諾的義務。」1060410
(中央社)
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