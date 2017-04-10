調查：大陸民眾手機 逾半售價破9千
調查顯示，大陸售價人民幣2000元（新台幣約9006元）以上的手機，去年12月首度超過50%。售價千元的手機在大陸似乎越來越難賣，除非有特色，否則消費者很少願意「降級」購買。
環球網報導，市調機構Newzoo數據顯示，2016年 12月，2000元以上的手機數量在每月常用機型裡的市占首次超過50%；1000至1999元價格區間的市占與2015 年12月相較減少2.7%。
報導說，大陸千元手機的市場規模也開始收縮至 20%以下，如果找不到一個特定的強賣點，很少有消費者願意再「降級」去買一台千元機。
以往千元機的銷售量點，多數在手機材質、電力續航方面廝殺。但報導認為，今後千元手機的賣點會越來越難找，厭惡等待技術普及的消費者們，可能會花更多錢立刻滿足自己。1060410
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。