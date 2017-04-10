調查：大陸民眾手機 逾半售價破9千

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調查顯示，大陸售價人民幣2000元（新台幣約9006元）以上的手機，去年12月首度超過50%。售價千元的手機在大陸似乎越來越難賣，除非有特色，否則消費者很少願意「降級」購買。

環球網報導，市調機構Newzoo數據顯示，2016年 12月，2000元以上的手機數量在每月常用機型裡的市占首次超過50%；1000至1999元價格區間的市占與2015 年12月相較減少2.7%。

報導說，大陸千元手機的市場規模也開始收縮至 20%以下，如果找不到一個特定的強賣點，很少有消費者願意再「降級」去買一台千元機。

以往千元機的銷售量點，多數在手機材質、電力續航方面廝殺。但報導認為，今後千元手機的賣點會越來越難找，厭惡等待技術普及的消費者們，可能會花更多錢立刻滿足自己。1060410

(中央社)