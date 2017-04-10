惡魔蛋糕周轉不靈？負責人發聲明澄清

惡魔蛋糕驚傳倒閉，負責人發表聲明澄清。(資料照片)

從網路竄紅的「D2惡魔蛋糕」，7日傳出資金周轉不靈，負責人塗建為還捲款潛逃，塗建為委託律師發出聲明，強調將至今仍積極設法處理及解決公司營運之問題，從未迴避或置之不理。

塗建為委託律師李銘洲發表聲明向外界及員工澄清。聲明稿如下：本人身為「D2惡魔蛋糕」事業體之負責人多年來始終秉持照顧員工權益之理念經營事業，對於公司應該發予各員工之薪資部分，將以目前各門市營業收入優先支付，藉以尋求兼顧保障員工權利及公司繼續營運之雙贏局面。

將來如何確保將各門市繼續營業後收取之營業收入，優先清償員工薪資，亦將尊重多數員工之意見辦理。有鑑於「D2惡魔蛋糕」係由本人努力多年一手打造之品牌，至今本人仍積極設法處理及解決公司營運之問題，從未迴避或置之不理，更無媒體報導所指本人捲款潛逃之情事，為免相關報導造成員工不必要之誤會與恐慌，特緊急委請律師代為聲明澄清如上。

(中時)