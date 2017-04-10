濃霧阻班機罵金門人腦殘 金大學生道歉

金門大學黃姓學生因班機遭濃霧延誤，在網路上發表偏激和歧視言論，金門民眾看了直呼太離譜；金大對學生言論傷害金門鄉親情感和航空公司致歉，學生也手寫道歉函，表達歉意。

金門8日為大霧籠罩，多架班機起降受到影響。金大黃姓學生搭乘班機從台北飛到金門上空後又折返，昨天才抵達金門。稍後他在社群網站Dcard貼文大表不滿，指這趟行程「比搭歐洲線飛機還久」，還說「金門人多腦殘…」，文中滿是情緒性話語與不雅文字。

不少網友和民眾看到這篇貼文直呼「太離譜了」，不相信是出自金大學生之口；有人回擊「領著金門的福利，幹譙金門人」，也有人說「一顆xxx把整鍋搞砸了」。

金大主任秘書呂鑫繼昨天在社群平台貼文坦承這名學生的言論乏邏輯而且不理性，著實對金門鄉親的情感造成傷害後，今天面對媒體，公開向金門鄉親和航空公司表達深深的歉意。

呂立鑫表示，對於學生不當行為，將交由學生獎懲委員會依校規懲處。他說，黃姓學生十分驚恐，不知如何面對各界指責，已手寫一份道歉函，表達後悔。

道歉函中，黃姓學生說，自己的失言和情緒化字眼已嚴重激怒到鄉親和航空公司人員、偏激的話語和歧視的詞句，辜負了金門長久以來對金大的支持，不負責任的態度，也藐視了飛行員及航空公司的專業。

黃姓學生說，自己自私膽小和欺騙的行為，讓相信他的學長、朋友和師長失望，他已深刻反省；這整個事件在自己的人生路是一個很嚴重的教訓，他「鄭重且誠心」地向那些被自己不當言論傷害的人道歉。

呂立鑫表示，金大有責任教導學生愛與尊重，知福惜福，而非生活稍微不順遂就遇上網謾罵；也希望學生能從這件事學到教訓，了解週遭人事物對自身的幫助，心存感恩。

金大表示，絕大多數的金大學生對金門都是抱持正向態度，對少數有情緒困擾的學生，校方會努力引導他們以理性方式抒發。

呂立鑫表示，黃同學昨天深夜在個人臉書上簡短致歉後，因留言灌爆，立即關閉臉書；由於深感後悔與驚恐，徹夜未眠，今早與到校與校方人員長談，決定暫時請假一週。

校方說，黃姓學生表示，同學對他很好，他也很喜歡在金大就讀，並坦言這段時期遭遇個人問題。金大表示，後續將由學務處觀察並輔導。1060410

(中央社)