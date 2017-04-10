食材當教材 義守大學成立香草園
義守大學「餐旅管理學系」師生籌畫數個月，成立「義大香草園」，未來將在大學端肩負起「食農教育」最好的示範教材，並推廣友善環境耕種方式及建立環境永續的飲食新型態，讓觀光餐旅學院食材教育更完善。
義大香草園夢想實現，餐旅系助理教授張姮燕，帶領十多位學子組成「綠手指團隊」，從整地、栽種及照護等工作一手包辦，未來期望以品牌故事經營方式推廣義香園。
身為境外生比率較高的科系之一，園區內不單種植台灣常見的香草，包含薄荷、百里香、迷迭香、羅勒、香茅等多達十餘種的可食用香草，亦有部份南洋香料，日後也將嘗試種植原生種台灣紅黎。「義香園」取其音、義，延伸涵義為「異鄉園」，也希望對於境外生而言，在種植家鄉作物時「憶鄉園」。
張姮燕認為，借由學生親手種植可食用香草類植物及蔬菜，可提升學生對食材辨識的敏銳度，也能讓學生了解珍惜食材的重要性，並善用環境建立友善的耕作方式。「義香園」的成立，不僅期望能讓全校師生看見香草園的美，同時達到推廣安全食材的效用。
近年來國內外餐飲產業已有「從土地到餐桌」（farm to table）的概念與執行成效，許多學校也紛紛著手環境教育，推廣友善環境的耕種方式。
張姮燕表示，透過「義香園」將食材從生產、烹調及上桌過程透明化，期望「餐旅系」學子深刻體會如何在烹調實務課程中落實課本上的觀念，認知學用合一的重要性，並瞭解及掌握產業經營趨勢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。