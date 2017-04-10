食材當教材 義守大學成立香草園

義大香草園成立，師生同心悉心呵護。(郭韋綺攝)

義守大學「餐旅管理學系」師生籌畫數個月，成立「義大香草園」，未來將在大學端肩負起「食農教育」最好的示範教材，並推廣友善環境耕種方式及建立環境永續的飲食新型態，讓觀光餐旅學院食材教育更完善。

義大香草園夢想實現，餐旅系助理教授張姮燕，帶領十多位學子組成「綠手指團隊」，從整地、栽種及照護等工作一手包辦，未來期望以品牌故事經營方式推廣義香園。

身為境外生比率較高的科系之一，園區內不單種植台灣常見的香草，包含薄荷、百里香、迷迭香、羅勒、香茅等多達十餘種的可食用香草，亦有部份南洋香料，日後也將嘗試種植原生種台灣紅黎。「義香園」取其音、義，延伸涵義為「異鄉園」，也希望對於境外生而言，在種植家鄉作物時「憶鄉園」。

張姮燕認為，借由學生親手種植可食用香草類植物及蔬菜，可提升學生對食材辨識的敏銳度，也能讓學生了解珍惜食材的重要性，並善用環境建立友善的耕作方式。「義香園」的成立，不僅期望能讓全校師生看見香草園的美，同時達到推廣安全食材的效用。

近年來國內外餐飲產業已有「從土地到餐桌」（farm to table）的概念與執行成效，許多學校也紛紛著手環境教育，推廣友善環境的耕種方式。

張姮燕表示，透過「義香園」將食材從生產、烹調及上桌過程透明化，期望「餐旅系」學子深刻體會如何在烹調實務課程中落實課本上的觀念，認知學用合一的重要性，並瞭解及掌握產業經營趨勢。

(中時)