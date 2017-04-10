立委管碧玲：如當市長將依法登錄復育後的美濃藍染為文化資產

管碧玲到好友楊財興與溫文玲賢伉儷創辦的「美濃藍染文創工坊」參觀，楊財興老師自美濃廣興國小退休後，就以復興美濃藍染產業為己任，他與同校的溫文玲老師，從種植木藍開始，從頭開始復育藍染技藝。要讓從溫老師的阿太（曾祖父）之後，已經失傳120年的傳統技藝再度重回美濃。

楊財興老師的「美濃藍染文創工坊」開張掛牌，管碧玲滿懷欣喜來給這些好朋友加油，看到她們復育生產出來這些美麗的藍染作品，不但有濃濃的藍染風情，也充滿現代感十足的時髦設計。細緻、美麗、溫婉，真是賞心悅目。

管碧玲說，台灣北部（陽明山、北投（很多以菁礐為地名）、三峽等地的藍染原料植物以馬蘭（又名大菁）為主，南部則以木藍（又名小菁）為主。而日本的藍染則多以蓼藍為主。日本的藍染如千葉あやの（Ayano)的藍染，在昭和30年（1955年）被指定為日本重要無形文化財，目前由其女兒千葉よしの(Yoshino )繼承此一文化財。

日本也有多個地方藍染被指定爲地方文化財，如「阿波正藍染法」於1968年被指定爲德島縣無形文化財，「 有鬆鳴海絞」是名古屋有鬆、鳴海地區為中心出現的紮制藍染技術，「絞」為紮製之意，自江戶時代至今傳承400餘年而不絕，已被指定為無形文化財加以保護，而成東海道地區的第一名產。琦玉縣的藍染老舖「武州中島紺屋」在1837年創立，後以「武州唐桟織」新製品在1987年被授予「琦玉縣指定無形文化財藍染技術保持者」。

管碧玲表示，我國迄今尚未有任何一位藍染及其技術保存者，並依文資法被登錄為「文化資產保存技術及保存者」。管碧玲說，如果當市長，會全力支持此一無形文化資產的保存，並將美濃藍染依法定程序，登錄為高雄市的文化資產，讓藍染技藝的保存得到法定的支持，並永世流傳。

(中時)