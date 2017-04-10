結合服裝、茶飲與科技，茶裏王全新包裝「王來了」!

茶裏王以「職場王」作為設計靈感，日式無糖綠茶、台式綠茶、青心烏龍無糖、英式紅茶與白毫烏龍5款全新包裝，4月12日起四大超商全面上架。（圖片提供／茶裏王）

活動邀請實踐大學專任助理教授曲家瑞現場分享職場「回甘」趣事。（圖片提供／茶裏王）

茶裏王結合數位科技與服裝，發表全新包裝。（圖片提供／茶裏王）

茶飲連鎖品牌茶裏王2017全新出發，結合服裝、茶飲與數位科技跨界合作，以「王來了」為主題，推出5款風味新包裝吸引消費者。

飲品新包裝正面是茶裏王LOGO，翻轉瓶身側面為國王圖案，此次5款包裝以職場王作為定位，例如「日式綠茶」是懷抱夢想熱血新鮮人，工作上對事物充滿希望、「白毫烏龍」則是個性鮮明的職場代表，總在會議中提出無厘頭點子、樂觀看待每件事、「英式紅茶」有著英國皇室的浪漫與感性，不同顏色包裝代表職場不同族群十分有趣。

此次邀請實踐大學時尚與媒體設計研究所專任助理教授曲家瑞擔任「茶裏王數位服裝發表會」開場嘉賓，曲家瑞分享平時愛喝茶原因，她認為好的茶初嘗有些微苦味，後勁回甘清香環繞鼻腔，如同職場總會遇到許多考驗，以正向態度面對挑戰，如同人生回甘般，值得細細品味。

茶裏王新包裝4月12日起四大超商全面上架，統一超商松高門市更推出「王來了!冰櫃數位變裝」活動，至4月21日止消費者可至超商體驗變裝當王樂趣，冰櫃會自動辨認你選擇茶裏王口味新裝，螢幕上顯現出虛擬王造型，手機掃描螢幕QR Code還可收藏專屬「王造型」。

(中時)