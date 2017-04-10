歐美部落客夯 化妝品這樣才好用!
你知道化妝品怎樣使用會讓手中的產品達到更好的效果嗎？現在很多歐美部落客都流行用「打火機」加熱一下再用，會讓化妝品更好使喔！手巧的你就不用擔心會不會整個燒起來了，但是手殘的話，可能就要小心留意一下囉～
美國美容雜誌《allure》網站介紹，現在很多歐美部落客喜歡將他們手中的棒狀粉底和眼線筆等，使用之前先用打火機稍微「加熱」，讓產品發揮更好服貼臉部的效果，但是在還沒使用打火機上手以前，還是要小心一點。還有，要特別注意的是「加熱」眼線筆以後，要先等待10 秒以上，再進行上妝的動作。等待冷卻過後的化妝品上到臉部，基本上就不會有問題了。如果沒有耐心等它冷，過熱的化妝品恐怕就會造成皮膚的傷害，太熱也可能燒傷皮膚，或是讓脆弱的臉部皮膚產生紅腫的現象。
至於為什麼要幫化妝品「加熱」呢？首先，最新化妝品流行的趨勢就是會做的偏乾，或是如果用完忘了把盒蓋蓋緊、扭緊，通常眼影或粉餅就會呈現乾掉的狀態，接下來如果還想要用的話，就會發現它們變得超難用，這時候只要用打火機稍微加熱一下，就可以讓化妝品重生囉。（編輯覺得，小時候如果原子筆斷水，就會用打火機燒一下原子筆墨水，然後就會比較好用一點，似乎有點同樣的道理在。）
另外，「加熱」粉底或唇線筆，也可以讓它們的質地更加滑順。如果是液狀粉底的話，加熱可以讓液體更加容易達到混和的效果，也可以把各種愛用的化妝品，取出一點點放在小鐵片上，加熱一下混合的更加均勻、好用。
「加熱」的好處還有哪些呢？它會讓化妝品的顏色更加飽和，上妝以後更加出色、好看。另外，如果把假睫毛稍微用火烤一下的話，假睫毛會變得更有彈性，跟眼睛的形狀更加貼合，更好戴上也可以戴得更久。
(中時電子報)
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