4度違反保護令施暴哥哥 彰檢直接把弟弟發監
直接關起來！彰化縣田中鎮陳姓男子，長期對兄長施暴，2015至2016年間3度違反保護令，去年他酒後4度再犯，法院判決應執行8個月徒刑、可易科罰金，但彰化地檢署檢察官劉欣雅認為陳男不知悔改駁回其易科聲請，在他報到時當場就發監執行。
彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強指出，陳男因於2015年間對兄長施暴，案經彰化地方法院核發民事通常保護令。但在保護令有效期間，陳又先後3度違反保護令規定，分別經法院判處拘役12日、3月、5月，並已由易科罰金執行完畢。
但陳男惡行不改，去年5月間，他在飲酒後騎機車上路，不巧又在田中鎮復興路一帶遇到哥 哥，竟強行當街堵人，還揚言恐嚇要「做掉」哥哥一家。
全案後來經檢方偵辦，以陳嫌涉有酒醉駕駛、強制、恐嚇、違反保護令等罪嫌提起公訴，經法院以公共危險罪判處有期徒刑3月、家庭暴力罪有期徒刑6月，定應執行有期徒刑8月，得易科罰金。
今天，陳男接獲檢方通知到彰化地檢署報到 ，原本以為像過去3次一樣可以「花錢了事」聲請易科罰金獲准，但承辦檢察官劉欣雅已經看不下去，認為陳男第4度違反家庭暴力防治法經法院判刑確定，足見其不知悔過，如再易科罰金無法收教化、嚇阻效果，當場就駁回易科請並發監執行。
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(中時)
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