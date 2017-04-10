慣竊超市偷竊被盯上 結帳遭逮

有多項竊盜前科邱男到超商順手牽羊被逮個正著。(郭韋綺翻攝)

高市一名41歲慣竊邱姓男子，日前背著包包進入超市購物，不知早已被店員釘上，明明拿了多種商品，卻只拿出手中兩瓶純喫茶結帳，店員發現有異報警處理，警方到場果然在邱嫌背包內發現未結帳商品，當場被逮個正著，邱男只好認了。

湖內警分局路竹分駐所獲報，路竹區國昌路一家超市遭竊，店家稱，邱姓男子進入店內購物，卻趁店員不注意竊取架上多項商品，放入自己的黑色背包中，結帳時只拿出手中兩瓶飲料結帳，企圖矇混過關。

員警到場時邱姓男子神色慌張，果然在其背包搜出多種飲料及零食，邱男自知難逃法網，坦承一時起貪念，才動手行竊，雖後悔不已懇求店家原諒，但竊盜屬公訴罪，經偵訊後仍被依竊盜罪移送臺灣橋頭地檢署偵辦。

(中時)