台胞證遭註銷 李凈瑜失落返家

民進黨前黨工李明哲遭中國大陸以「涉嫌危害國家安全」為由拘留調查，李明哲太太李凈瑜（前）原訂10日搭機赴北京「救夫」，但台胞證卻遭註銷，李凈瑜直呼很震驚、難過，稍早已失落返家。中央社記者卞金峰攝 106年4月10日

民進黨前黨工李明哲遭中國大陸以「涉嫌危害國家安全」為由拘留調查，李明哲太太李凈瑜（前左2）原訂10日搭機赴北京「救夫」，但台胞證卻遭註銷，李凈瑜直呼很震驚、難過，稍早已失落返家。中央社記者卞金峰攝 106年4月10日

民進黨前黨工李明哲遭中國大陸以「涉嫌危害國家安全」為由拘留調查，李明哲太太李凈瑜原訂今天搭機赴北京「救夫」，但台胞證卻遭註銷，李凈瑜直呼很震驚、難過，稍早已失落返家。

李凈瑜今天到機場準備搭機赴北京，但到了航空公司櫃檯時，卻被告知台胞證等證件已被中國大陸北京政府註銷，因此無法搭機，讓「救夫」行動受阻，稍早搭乘捷運返家。

李凈瑜說，她在幾次記者會所提出的訴求與態度都非常清楚，就是「人道」，但中國大陸政府卻用一個貌似人道的管道來告訴她這些資訊，令她感到震驚、難過，更覺得意外。

陪同李凈瑜到機場，並準備為她送行的民間組織成員表示，航空公司已向她們正式說明，李凈瑜的證件已被中國大陸北京政府註銷，因此無法登記搭機，但卻沒有告知當事人北京政府是何時通知此訊息，也沒有說明理由。

「為什麼被關押，被關押在哪，到現在都不知道！」民間組織成員表示，家屬已經釋出善意，希望可以親自搭機前往，會見北京政府當局，了解李明哲下落及被拘押理由，並基於人權與人道，親自會見李明哲，確認他的安全與健康，但連那麼低要求，北京政府都不願意給機會，深感遺憾。

李淨瑜原訂今天搭乘中國國際航空飛往北京，希望可以會見中國大陸有關當局，了解李明哲下落及被拘押理由，並基於人權與人道，親自會見李明哲，確認他的安全與健康。1060410

(中央社)