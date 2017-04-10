吳育昇告吳秉叡加重誹謗 北檢不起訴

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民進黨立委吳秉叡因一樁選舉爭議，質疑前立委吳育昇向中選會施壓；吳育昇否認，控告吳秉叡加重誹謗。台北地檢署調查後認定吳秉叡有查證、所言具公益性，今天對吳秉叡做出不起訴處分。

這起選舉爭議為，民進黨立法院黨團於民國103年12月29日，召開記者會指出，新北市議員蔡錦賢在民國87年，因案經判有期徒刑7年、褫奪公權2年確定後潛逃到大陸，返國後還參選市議員當選。

吳秉叡認為，如果蔡錦賢入獄服刑，依公職人員選舉罷免法規定不能參選，但中選會抓法律漏洞稱「行刑權罹於時效而未執行刑罰，不算執行完畢」，讓蔡錦賢參選等同是變相鼓勵犯罪者逃亡，也懷疑吳育昇竟向中選會施壓，讓中選會允許蔡錦賢參選。

對此，吳育昇當時做出回應，指出自己從未向中選會關說，這完全是不實指控，已詆毀其名譽。

北檢調查相關事證，並傳喚選民出庭作證，認為吳秉叡發言並非僅是他個人想像，有經過查證，而且他發表的言論，不是以抨擊對方為主，而是以公共利益為出發、用懷疑語氣陳述此事，不構成加重誹謗，因此對吳秉叡做出不起訴處分。1060410

(中央社)