陸情侶搭車擁吻難止 竟親過5站

中國大陸重慶市一對情侶日前搭乘地鐵時忘我地調情摟抱擁吻，竟一連「親過」5站。這段畫面被大陸網民上傳網路，引起討論，有人認為情侶的舉止不太恰當，有人則認為「又沒什麼」。

重慶商報報導，一名中國大陸葉姓女網友8日乘坐地鐵時，目擊這對大方秀恩愛的情侶。

她表示，這對情侶就站在自己旁邊，「擁抱我還能接受，畢竟大家都是年輕人，但是兩個小年輕在地鐵上頻繁的接吻真的很不能接受。」

葉小姐說，地鐵畢竟是公共場合，當時車上人也挺多，情侶旁邊的還有一個高中生，情侶即使很恩愛，還是應該適當注意一下。

情侶秀恩愛的照片在大陸社群網站上也引起討論，有人認為情侶行為有些不恰當；但有人則認為「這又沒什麼」，並指中國人「談色性變」。1060410

(中央社)