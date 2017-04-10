阿里山花季謝幕 28萬人次上山賞花
阿里山花季今天謝幕，1個月來共吸引28萬人次上山賞花，比去年增加約5萬人。嘉義林管處表示，目前阿里山的吉野櫻、一葉蘭仍盛開，遊客賞花須及時。
嘉義林管處指出，為期1個月的阿里山花季，今天上午在香林神木劇場舉辦閉幕戶外音樂會畫下句點。
雖然阿里山花季謝幕，但森林遊樂區內的吉野櫻仍盛開，尤其祝山火車站、阿里山賓館前，雪白的吉野櫻花影，將森林遊樂區點綴得猶如北國，美不勝收。
林管處指出，阿里山森林遊樂區內的櫻花品種達30種，目前除吉野櫻之外，沼平公園旁的大島櫻、阿里山工作站旁的一葉櫻，還有阿里山生態教育館旁的高砂櫻、台灣一葉蘭都正盛開中。
此外，4月中下旬將登場的花卉，包括一葉櫻、普賢象櫻等花期較晚的櫻花，以及玉山杜鵑、平戶杜鵑、金毛杜鵑、多花紫藤等不同種類的花卉也將陸續綻放。
林管處表示，今年阿里山花季期間共湧進28萬人次，成長幅度較去年同期增加約5萬人，增加比例達28.1%，有意上山賞花的民眾請把握時機。1060410
(中央社)
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