前立委盧嘉辰妻撞死人還被禮遇？警：絕無偏頗
游姓騎士上月31日發生車禍身亡，家屬指控因肇事者是前立委盧嘉辰的妻子吳麗香，檢警聯手「保護」肇事者，第一時間讓她離開，事後還對他們奉茶。
蘆竹警分局副分局長李忠榮今強調絕無偏頗，他說依處理車禍的作業要點，現場死亡的車禍案才會隨案移送，游男遭撞後還能移動，警方獲悉送醫後仍傷重不治，立即調閱雙方行車監視器、天羅地網監視畫面調查，隔日傳訊肇事者到案說明，並將現場照片、繪製圖和筆錄，依過失致死罪嫌函送桃園地檢署偵辦。
針對奉茶部分李忠榮則解釋，只要民眾前來洽公都會盡量奉茶，以拉近距離，且第一時間尚不知悉吳女身分，都是按照作業程序執行、平等對待。
游男上月31日下午近4點騎車行經蘆竹區南山路一段與六福路口時，和吳姓駕駛發生擦撞，送醫後傷重不治，游男家屬指控，女駕駛是前立委盧嘉辰的妻子、現任土城區調解委員會的委員吳麗香。
警方調查，吳女當天下午4點左右，駕車行經南山路一段與六福路口時，疑似要迴轉往南崁方向行駛，此時游男騎乘機車沿南山路一段往山腳方向行駛，對於突然的轉彎，反應不及，發生碰撞，傷重送醫，但搶救至傍晚5點26分，宣告不治。
根據車禍現場監視器畫面顯示，吳女開著轎車行經南山路一段與六福路口時，疑似要迴轉往南崁方向行駛，同向的游男反應不及，當場撞上，遭吳女左前車輪壓住，一度想掙脫仍無法動彈。
游男的姑姑控訴，吳麗香肇事後謊話連篇，對於案情避重就輕、企圖卸責，警方第一時間還包庇她是在中線左轉，但家屬自己當「柯南」，發現吳麗香根本就是行駛在外線車道，車身先向右，閃雙黃燈停在路口半分鐘後，突然橫跨3個車道要迴轉。
游男的姑姑說，騎著機車的姪子根本不知道吳麗香會在路口迴轉，當下反應不及摔車，機車與人被吳麗香的左前方撞上，往前推移一段距離後才停下，吳麗香肇事後還在車上等一段時間才下車關心。
家屬一開始不知道她身分，只希望吳麗香能來靈堂前上香致意，但卻遲遲等不到人，質疑難道調解委員就是肇事後扯謊、肇事後也不用道歉致意嗎？希望檢警能調查出真相，吳女能拿出良心到靈堂前上香，還給姪子一個公道。
(中時)
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