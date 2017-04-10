附中事件惹議 教長：輕率動用警察非常不適當

教育部長潘文忠。（黄世麒攝）

民進黨立委許智傑就附中事件質詢。（黄世麒攝）

師大附中日前舉辦70周年校慶時，有學生因不滿校方作為，切斷電源並垂掛抗議布條，遭校方報警處理。教育部長潘文忠10日在立法院表示，毀損公物有校規能處理，學校是教育場所，過於輕率動用警察非常不適當，將要求學校檢討。

(中時)