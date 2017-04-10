原住民歌手巴奈在凱道上發表最新EP《凱道上的稻穗》

原住民歌手巴奈（見圖）10日在凱道上發表最新EP《凱道上的稻穗》，巴奈用堅定溫柔的歌聲，唱出對台灣這片土地的關愛。（劉宗龍攝）

原住民歌手巴奈（見圖）10日在凱道上發表最新EP《凱道上的稻穗》，巴奈用堅定溫柔的歌聲，唱出對台灣這片土地的關愛。（劉宗龍攝）

原住民歌手巴奈（見圖）10日在凱道上發表最新EP《凱道上的稻穗》，巴奈用堅定溫柔的歌聲，唱出對台灣這片土地的關愛。（劉宗龍攝）

原住民歌手巴奈（見圖）10日在凱道上發表最新EP《凱道上的稻穗》，巴奈用堅定溫柔的歌聲，唱出對台灣這片土地的關愛。（劉宗龍攝）

原住民歌手巴奈（左2）10日在凱道上發表最新EP《凱道上的稻穗》，巴奈用堅定溫柔的歌聲，唱出對台灣這片土地的關愛。巴奈的好友以莉‧高露（右2）、滅火器樂團主唱楊大正（右）與舞者布拉瑞揚（左）一同站台，送上稻穗，祝福巴奈作品能「豐收」。（劉宗龍攝）

原住民歌手巴奈（左）10日在凱道上發表最新EP《凱道上的稻穗》，巴奈用堅定溫柔的歌聲，唱出對台灣這片土地的關愛。巴奈的好友以莉‧高露（左2）、滅火器樂團主唱楊大正（右2）與舞者布拉瑞揚（右）一同站台，送上稻穗，祝福巴奈作品能「豐收」。（劉宗龍攝）

原住民歌手巴奈（見圖）10日在凱道上發表最新EP《凱道上的稻穗》，巴奈用堅定溫柔的歌聲，唱出對台灣這片土地的關愛。巴奈的好友舞者布拉瑞揚獻上祝福時，巴奈一度眼眶泛紅。（劉宗龍攝）

原住民歌手巴奈10日在凱道上發表最新EP《凱道上的稻穗》，巴奈用堅定溫柔的歌聲，唱出對台灣這片土地的關愛。

(中時)