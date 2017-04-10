前瞻變「錢沾」？ 藍委批評綠能計畫4大困境
立法院經濟委員會今（10）日針對行政院8年8800億元的「前瞻基礎建設計畫」召開首場公聽會。國民黨立委張麗善質疑，綠能建設計畫會造成破壞農地、電價必漲、汙染無解、非核跳票4大問題。而且預算分配偏重綠營縣市，前瞻變為「錢沾」。
張麗善表示，政府對於發展太陽能產業沒有說清楚，台灣地面積狹小，就算全部農地都拿去架設太陽能板，也不夠發展太陽能，5,300公頃耕地還要兼顧發展太陽能發電，未來政府勢必與農民爭地，最終會造成「雞舍裡無雞、瓜棚下無瓜」的情形。
張麗善進一步指出，生產太陽能板會產生大量高污染廢液，政府卻未說明後端如何處理。
中經院研究員陳中舜也表示，盤點現有土地，太陽能發電能夠再增加5GW至6GW的發電量，但是太陽能發電量不是線性成長的，因為土地有限，好的土地都取得後，未來更難取得適合土地，取得成本也會更大。
張麗善更批評，該計畫淪為綠營綁樁政策。她指出，243.5億元特別預算中，有162億元是用在台南的沙崙綠能科學城，但是雲林縣才是太陽能產業最大聚落，這樣的啡配獨厚特定縣市。
經濟部常務次長楊偉甫回應，目前利用於太陽能的土地都是鹽灘地，或是生產力較低的土地，不會有與民爭地的問題。另外，核一、核二、核三不延役，核四不運轉的目標不變。
(工商)
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