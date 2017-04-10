母親節也要萌 Hello Kitty蛋糕搶商機

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迎接母親節，85℃宣布，與不敗超萌教主Hello Kitty攜手合作，推出5款蛋糕。

85℃強調，為了和市面上其他Hello Kitty蛋糕做出區隔，研發團隊花了近半年時間討論製作，將在4月24日推出幸福款、甜蜜款兩款8吋蛋糕，一款芝心款長條蛋糕，與草莓款與甜蜜款兩款小蛋糕；價格從新台幣75元到650元不等。

85℃表示，品項與口味多樣性較去年增加，考慮小家庭比例漸增，今年母親節主題款有兩款6吋蛋糕；母親節主題蛋糕價格從420元到980元不等。4月11日至5月11日活動期間，只要預購母親節主題款蛋糕即享有85折優惠。

4月11日至5月14日全店消費滿500元，上網登錄發票再加碼抽德國Bosch調理棒，共5名。1060410

(中央社)