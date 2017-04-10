李凈瑜台胞證遭註銷 朝野同聲譴責

李凈瑜台胞證遭中國註銷。民進黨團說，中國不重視人權，也不尊重兩岸司法互助協議；國民黨立委說，520至今沒有看到陸委會的功能，應該是要裁撤的單位。

民主進步黨前黨工李明哲遭中國大陸關押，他的妻子李凈瑜原定今天赴北京尋夫。海基會副秘書長兼發言人李麗珍上午表示，大陸公安部已通報內政部移民署，表示李凈瑜台胞證已遭註銷。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，李明哲案凸顯中國不重視人權也不尊重兩岸司法互助協議，陸委會與海基會的處理態度雖然積極但相對保守，人身安全還是最重要的考量。

不過，李俊俋也說，李明哲案中國應該明確表態，台灣方面應該更大聲要求中國表態，不是只要求海基會或陸委會而已。

中國國民黨立委張麗善說，從520至今，沒有看到海基會與陸委會的功能，且傳真也是已傳不回，也沒有任何熱線，陸委會功能不彰，應該是要裁撤的單位。

國民黨立法院黨團副書記長曾銘宗呼籲陸委會與海基會能盡力協助李凈瑜，並盡力營救李明哲；此外呼籲大陸能更寬厚對待李明哲，保障李明哲的基本人權，也要讓李明哲有公開說明機會，並讓家屬探視。

時代力量立法院黨團總召徐永明表示，李凈瑜身為家屬絕對有權利探望李明哲，不論李明哲是因為什麼原因被強制拘留，北京這樣的動作反而讓人認為正當性不足，完全違反人權原則，「到底北京在怕什麼？不敢面對什麼？」

親民黨立法院黨團幹事長陳怡潔表示，兩岸關係不斷惡化，陸委會雖然一再強調會持續與對岸溝通，但從李明哲遭扣押，其妻子又被註銷台胞證，這一連串的事件，只證明陸委會與海基會面對對岸打壓時，毫無對抗之力，兩岸共打機制也可說是形同虛設。對於陸方未盡人道考量的行為，予以譴責。1060410

(中央社)