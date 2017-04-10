綠委欲砍連戰退休金 段宜康：領得很撐
民進黨立委段宜康今天說，民進黨立委劉世芳提出修正「總統副總統禮遇條例」草案，將取消前副總統連戰原本月領新台幣18萬元、領一輩子的退休金，「領得很撐了，請他休息吧」。
段宜康上午在臉書上發文指出，行政院修「政務人員退職撫卹條例」草案，讓連戰月領的退休金，不能超過其他卸任副總統的18萬。
他說，「連爺爺」的特殊待遇，還不止於此，其他的前總統、前副總統都是當幾年領幾年，前總統馬英九當8年領8年、前副總統蕭萬長、吳敦義都只能領4年，只有連爺爺，不但領最多，還可以領一輩子，社會對修法如果通過，他還可以領18萬，仍然大表不滿。
段宜康說，追本溯源，癥結不在「政務人員退職撫卹條例」，而是「卸任總統副總統禮遇條例」。2000年3月，連戰以現任副總統身分，打輸了總統大選，眼看520就要退休了，國民黨選輸了總統，在立法院可還是絕對多數，當年4月就在立法院提案，把「卸任總統禮遇條例」改成「卸任總統副總統禮遇條例」，讓黨主席連戰可以享受各種「禮遇」。
他說，這還不夠，再加一個例外條款，保障連戰可以繼續領18趴，這樣一修法，當時的連爺爺就像變魔術一樣，領得比同時卸任總統李登輝多，比那時的副總統呂秀蓮多，到現在領了將近17年。
段宜康說，劉世芳抓到這個關鍵，提案修「總統副總統禮遇條例」草案，不但協助總統蔡英文、副總統陳建仁落實他們的公開宣示，把卸任總統副總統的禮遇金，從每個月25萬元、18萬元，刪減到每月只剩8萬元，更重要的是，刪除第3條的例外規定，讓大家一律平等。
他說，感謝劉世芳找他共同提案，「修了禮遇條例，連戰還可以領多少？沒得領了啦！連爺爺的額度早就用完，領得很撐了，請他休息吧」。1060410
(中央社)
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