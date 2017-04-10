東勢木棉樹光禿禿 景觀公安傷腦筋

我要評比

正是木棉花開的時節，民眾前往台中市東勢區東關路賞花時發現木棉樹光禿禿，原來是市府建設局將花苞打除避免騎機車遭掉落花瓣打滑，對此，市府今天說，明年起將採折衷做法。

台中市建設局長黃玉霖指出，東勢木棉花處理方式每年都會引發兩派爭論，支持保留木棉花的民眾認為木棉花道美，可以帶來觀光效益；也有很多民眾反映地方長期受到木棉花困擾，掉落的花瓣容易讓機車輪胎打滑，花開後飄散的棉絮也容易引起過敏。

經市府與地方協商，去年決議以「打除花苞」方式改善，也因此，之後木棉花造成機車打滑的情況已很少傳出，今年延續相同做法，以維護公共安全。

由於民眾贊成與反對市府打除花苞的意見都有，建設局將與地方充分溝通協調，明年採取更折衷方式，於花季期間、果實未熟前，先派工加強掃除落花，讓民眾可以欣賞綿延1.5公里的美麗木棉花道；果實成熟後再剪除果實，以免棉絮紛飛，希望兼顧公共安全和景觀維護。1060410

(中央社)