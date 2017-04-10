85度C超萌Kitty 母親節蛋糕4月11號開賣

85度C搶攻 母親節商機推出多款Hello Kitty蛋糕。（圖／85度C提供）

為搶攻母親節孝親商機，美食達人（美食-KY，2723) 旗下85度C今年多管齊下搶市占，除6吋與8吋蛋糕並首度推出10吋的5款母親節蛋糕，更祭出「肖像行銷」策略更與號稱「不敗萌主」的Hello Kitty攜手合作，另外又推出5款不同尺寸的萌版Hello Kitty蛋糕，企圖以多口味、多樣式、多尺寸與多價格帶的「4多」策略擴大市占。

85度母親節蛋糕原價自494元至1153元不等，8吋的Hello Kitty蛋糕650元、長條Hello Kitty芝心捲250元。為提早卡位，85度C並發動早鳥優惠攻勢促銷，自4月11日起至5月11日期間，消費者只要預購母親節主題款蛋糕即享有85折優惠，優惠價等同從420元至980元。同時5月14日前全店單筆消費滿500元，上網登錄發票再加碼抽德國品牌Bosch調理棒。

85度C行銷公關總監鐘靜如表示，85度C今年首度推出10吋母親節蛋糕，是為搶攻家庭市場，藉由不同口味、尺寸與價格的多元產品組合，與85度C預估今年母親節蛋糕可售出5萬盒。

鐘靜如表示，看好「角色經濟」市場潛力，85度C去（2016）年10月首度嘗試推出蛋黃哥與波力安寶肖像蛋糕，造成極大迴響，約3個月就在全台售出4萬個蛋糕。由於觀察到以「萌」或「療癒」為訴求的商品，在經濟不景氣中大頗受歡迎，故今年母親節85度C決定與「不敗超萌教主」Hello Kitty攜手合作推出5款蛋糕。

為了與市面上其他Hello Kitty蛋糕區隔，85度C研發團隊花了近半年時間討論製作，將在4/24推出兩款8吋蛋糕(幸福款與甜蜜款)、一款長條蛋糕(芝心款)與兩款小蛋糕(草莓款與甜蜜款)，價格從75元到650元不等。其中兩款8吋蛋糕全台各限量1萬5千份、長條蛋糕限量2萬份、兩款切片小蛋糕各限量10萬份，依照Hello Kitty的受歡迎程度，鐘靜如表示，預計約3個月即可完銷。

今年85度C推出的5款母親節蛋糕，分別是「玫瑰星空」(6吋、85折價420元) 、「綻放真馨」(6吋、85折價420元) 、「甜蜜瑪朵」(8吋、85折價520元)、「層層的愛」(8吋、85折價730元)與「幸福甜馨」(10吋、85折價980元)。

「玫瑰星空」造型相當喜氣典雅，使用巧克力做出嬌豔欲滴的玫瑰花，再佐以鮮紅的草莓點綴。蛋糕上層為較為綿密的香草戚風蛋糕，搭配扎實的手指蛋糕做為基底；內餡包覆著雙莓果醬與法式櫻桃鮮奶油霜。最特別的是，此蛋糕還夾有一層草莓椰子酥波蘿，增加口感的豐富性。

6吋的「綻放真馨」是85度C今年母親節的明星商品，純白的蛋糕設計，僅簡單地使用水果與緞帶做裝飾，就像台灣媽媽一樣樸實又素雅。此款蛋糕的餡料為香草戚風蛋糕搭配鮮甜的牛奶布蕾口味，下層再夾入黑豆紫米餡，吃起來清爽無負擔。

「甜蜜瑪朵」為8吋蛋糕，喜歡濃郁風味的消費者推薦可選擇此款蛋糕；蛋糕上層鋪上滿滿的水果的巧克力片。內餡為濃厚的乳酪與草莓慕斯，也加入酒漬蔓越莓增加風味與豐富性。

85度C今年母親節首度研發製作大尺寸「千層蛋糕」，將岩燒蛋皮、焦糖巧克鮮奶油霜、蘭姆葡萄鮮奶油霜與白蘭地卡士達餡層層推疊製作而成。蛋糕口感帶點Q彈，放入口中會有像絲絹般的滑順口感，咀嚼之後會有慢慢化開的感覺。蛋糕體上的起士蛋黃醬更有畫點睛的效果，與水果一起入口，甜味爆發。

85度C的Hello Kitty蛋糕有兩款雙層蛋糕，底座為8吋蛋糕，上層則利用Hello Kitty頭型與她的蝴蝶結來讓Kitty的可愛度跳出來「幸福」款蛋糕基底為巧克力戚風蛋糕包入草莓庫利，風味香甜濃厚，上層的Kitty頭型則是以香草慕斯做為主味，蜂蜜戚風蛋糕與草莓慕斯加強其口感。

另一款8吋蛋糕為「繽紛款」，蛋糕色彩繽紛，一眼就被粉紅色的蝴蝶結吸引目光，蛋糕底層內餡為黑糖Q麻糬，口感軟綿有彈性。大蝴蝶結的口味為草莓慕斯與香草戚風蛋糕，內餡為小朋友最愛的雙莓果醬，滋味酸甜。蛋糕體上鋪滿水蜜桃與草莓丁，清爽好入口。兩款蛋糕售價皆為650元。

除大蛋糕之外，85度C也推出兩款Hello Kitty小蛋糕，適合在午茶時光享用。兩款粉紅色的小蛋糕分別為「甜蜜」款與「草莓」款。甜蜜款以草莓為主要口味，搭配桔子戚風蛋糕與雙莓果醬，最底層為草莓椰子酥波蘿，酥脆口感讓您意猶未盡。草莓款則是利用巧克力來搭配蛋糕上酸甜的草莓，中和巧克力的些微苦味；內餡以提拉慕斯與紅櫻桃為主，再加上爽口的桔子戚風蛋糕，風味較偏濃郁酸甜。兩款小蛋糕售價皆為75元。

喜愛蜂蜜蛋糕與濃郁內餡的消費者們，85度C則推薦售價250元的「Hello Kitty芝心」款蛋糕。利用香甜的蜂蜜蛋皮裹上三大層蓬鬆的起士海綿蛋糕，中間再夾入芝心奶醬與卡士達餡；常溫享用可以感受到海綿蛋糕最原始的甜味。如利用烤箱再回烤後，中間的芝心奶醬些微融化，更與蛋糕與蜂蜜蛋皮完美融合，香味四溢。

(工商)