藍委批前瞻計畫 綠能建設會讓「電價必漲」

國民黨立委張麗善（左起）、曾明宗、呂玉玲和孔文吉10日聯合召開記者會，批評行政院的前瞻計畫獨厚綠營縣市。（黄世麒攝）

國民黨立委張麗善、曾明宗、呂玉玲和孔文吉10日聯合召開記者會，批評行政院的前瞻計畫獨厚綠營縣市、資源分配不均，是為了選舉而綁樁，計畫中的綠能建設未考量周全，恐有「電價必漲」、「非核跳票」、「破壞農地」、「汙染無解」4大漏洞，張麗善痛批，該計畫可能淪為「分贓首部曲」，注定失敗。

(中時)