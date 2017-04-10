MLB》雷神重槌出擊 馬林魚被敲暈吞敗

「雷神」辛德加出擊，用7局好投奪下本季首勝。(美聯社)

大都會連兩戰敗給馬林魚，10日系列賽最後一戰，把避免橫掃的重任交到「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)手中，他也不負眾望，力投7局僅失2分(1分自責分)，並飆出9次奪三振，大都會打線也一甩低潮，敲出8安進帳5分，投打俱佳讓魚軍俯首稱臣，以5比2取得勝出。

前役投到6局手起水泡，無緣奪勝想必讓辛德加有些遺憾；此役他沒再出狀況，前2局就飆出5次三振，打線也在首局就給他火力之援，從魚軍先發沃奎茲(Edison Volquez)手中替他打進3分。但魚軍也非省油的燈，3上由狄崔(Derek Dietrich)的二壘安打領軍，靠3支安打跟大都會1次失誤，將比分追到剩1分差。

接著5上魚軍又由狄崔帶頭突圍，2支安打後進占二三壘，但迪戈登(Dee Gordon)卻沒把握機會，從辛德加手中領回1張老K。馬林魚攻勢中斷，氣勢似乎也倒向大都會，先有布魯斯(Jay Bruce)5下轟出陽春彈，接著6下康佛托(Michael Conforto)也開轟，大都會6局結束，已取得3分的領先。

辛德加握有領先優勢，投起球來更有信心，一路拚到第7局，帶著領先優勢退場。而牛棚更沒讓他失望，接替的2名投手一同演出兩局的無安打比賽，撲滅魚軍的反撲氣燄。終場大都會就以3分之差勝出，讓他奪得本季首勝，也結束馬林魚的3連勝之旅。

(中時電子報)