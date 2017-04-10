印度地方補選出現暴動與賄選 8死

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印度多地昨天舉行地方議會議員補選，但克什米爾首府斯利那加市發生警民衝突，導致8人死亡，北清奈拉哈克里希南納格選區則因被發現大規模賄選而取消補選。

綜合「印度時報」（Times of India）、印度人報（The Hindu）等報章報導，克什米爾首府斯利那加市（Srinagar）昨天舉行議員補選時，一些示威民眾響應分離主義強硬派胡瑞雅黨派會議（Hurriyat Conference）領袖抵制投票的呼籲，一大早就到投票站試圖阻止投票，並對投票站投擲汽油彈。

據報導，一些投票站遭投擲汽油彈後起火燃燒。

由於這些示威者採用暴力，引來印度警方安全部隊開槍攻擊，直到今天凌晨，共有8位示威者遭到射殺。

由於示威暴動，導致這場補選出現克什米爾史上最低的投票率，僅有7.14%。

另外，在北清奈的拉哈克里希南納格（Dr. Radhakrishnan Nagar）選區議員補選中，因調查機構發現執政的全印安納德拉維達進步聯盟（AIADMK）和其他政黨候選人的大規模賄選證據，選舉委員會因此宣布取消這次補選。

調查單位根據檢舉，在負責發送現金賄選的巴斯卡（Dr. Vijaya Baskar）公司和住家起出5000萬盧比（約新台幣近2500萬元）的疑似賄選款項，同時還起出幫助AIADMK、德拉維達進步聯盟（DMK）候選人發送賄賂款項的分配表。1060410

(中央社)