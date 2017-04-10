綠能建設計畫 張麗善：勢必與農民爭地

國民黨立委張麗善今天說，綠能建設計畫宣告2025年再生能源發電占比將提高至20%，其中逾70%要靠太陽能，但台灣只有5300公頃平地能負擔太陽能發電，勢必造成與農民爭地。

國民黨立法院黨團今天召開記者會，質疑前瞻基礎建設計畫中的綠能建設計畫，含有4大隱憂，黨團副書記長曾銘宗就說，綠能建設計畫最後的結果，會造成破壞農地、電價必漲、污染無解、非核跳票等相關後遺症，並直指這是拼湊出來的綁樁計畫。

張麗善表示，綠能建設計畫宣告2025年再生能源發電占比將提高至20%，但台灣總面積3萬6000平方公里中3分之2為山地，只有5300公頃平地能勉強負擔太陽能發電，政府此舉必將造成與農民爭地，最後「雞舍裡無雞、瓜棚下無瓜」，全部農地拿去種電也不夠。

張麗善也說，這次特別預算編列了新台幣243.2億元，但卻將其中162億元用來規劃台南的沙崙綠能科學城，雲林縣是最大的太陽能光電生產地，為何科學城不設在雲林？如果是要補足綠能建設的缺口，應該是用在補足電力不足的缺口才對，難怪被批是綁樁、分贓，是滿足特定特象的缺口。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋表示，國民黨過去從頭到尾沒有對再生能源有過任何努力，一心一意只想要核能，現在講再生能源後，又這裡不行、那裡不行。

李俊俋說，太陽能發電沒有與農爭地，現在嘉南平原很多溫室，上面裝有小太陽能板，裡面種番茄等各種水果，太陽能發電與農地可以共存，怎麼規畫、怎麼處理可以討論，不完全是大規模的做，有的是小規模的進行；請張麗善去嘉南平原看看，有與農爭地嗎？希望張麗善先了解事情後再來批評。1060410

(中央社)