努力久了也會累 ！曾雅妮「終於」知道要喘口氣

本季前6戰被淘汰5場的曾雅妮，決定長時間休息後再出發。(資照料 陳怡誠攝)

是狀況不好、也是為了備戰5月起的緊鑼密鼓「連戰」，曾連續在位109周世界第1的曾雅妮，決定本周四(13日)凌晨在夏威夷開打的樂天菁英賽，請假休戰，若加上下周LPGA無賽事，她這次最少休3周、最多休6周，為個人季中休戰最久的一次。

曾雅妮去年出賽26場被淘汰12場，創下2008年進軍LPGA以來單季最多場淘汰紀錄。今年為了提早作準備，1月首度在國內參加台巡開幕戰日立慈善盃高球賽，但LPGA季初表現還是不理想，前6戰只在本田泰國賽並列第14，另5場都未晉級，信心再度受到重挫。

她本月初在年度「5大賽」首戰全日空高球賽淘汰後，曾灰心在臉書留言：「要振作好難，珊珊(中國女將馮珊珊)說，我們因為打球而快樂，不快樂為何打球。老虎(伍茲)說，打不好時，他就會少打。」。

還說：「自信躲到哪了，不要再捉迷藏了，努力久了也會累！」。已陷入長達5年冠軍荒的曾雅妮，儘管不放棄重振雄風，但屢屢受挫，已讓她信心受到嚴重打擊。。

過去幾年，她一直深信從哪裡跌倒，就要從哪裡爬起來，但現在她不這麼想，覺得這樣再打下來，對成績並沒有幫助，決定周四開打的樂天菁英賽請假休戰，加上下周無賽事，給自己好好休息3周，待在奧蘭多好好調整後再出發。

事實上，以曾雅妮本初前6場表現，確實有必要喘口氣，如果休3周覺得沒有完全找回自信，不妨4月7日德州菁英賽也不要打，等到5月中旬密集比賽開始，再重新加入賽場也不遲。

LPGA5月18日到8月3日，將連續12周進行12場比賽，期間包括6月2日登場的KPMG女子PGA錦標賽、7月13日的美國女子公開賽與8月3日的英國女子公開賽3場大滿貫賽。曾雅妮這次長時間休息，是為了走更長遠的路。

(中時電子報)