努力久了也會累 ！曾雅妮「終於」知道要喘口氣
是狀況不好、也是為了備戰5月起的緊鑼密鼓「連戰」，曾連續在位109周世界第1的曾雅妮，決定本周四(13日)凌晨在夏威夷開打的樂天菁英賽，請假休戰，若加上下周LPGA無賽事，她這次最少休3周、最多休6周，為個人季中休戰最久的一次。
曾雅妮去年出賽26場被淘汰12場，創下2008年進軍LPGA以來單季最多場淘汰紀錄。今年為了提早作準備，1月首度在國內參加台巡開幕戰日立慈善盃高球賽，但LPGA季初表現還是不理想，前6戰只在本田泰國賽並列第14，另5場都未晉級，信心再度受到重挫。
她本月初在年度「5大賽」首戰全日空高球賽淘汰後，曾灰心在臉書留言：「要振作好難，珊珊(中國女將馮珊珊)說，我們因為打球而快樂，不快樂為何打球。老虎(伍茲)說，打不好時，他就會少打。」。
還說：「自信躲到哪了，不要再捉迷藏了，努力久了也會累！」。已陷入長達5年冠軍荒的曾雅妮，儘管不放棄重振雄風，但屢屢受挫，已讓她信心受到嚴重打擊。。
過去幾年，她一直深信從哪裡跌倒，就要從哪裡爬起來，但現在她不這麼想，覺得這樣再打下來，對成績並沒有幫助，決定周四開打的樂天菁英賽請假休戰，加上下周無賽事，給自己好好休息3周，待在奧蘭多好好調整後再出發。
事實上，以曾雅妮本初前6場表現，確實有必要喘口氣，如果休3周覺得沒有完全找回自信，不妨4月7日德州菁英賽也不要打，等到5月中旬密集比賽開始，再重新加入賽場也不遲。
LPGA5月18日到8月3日，將連續12周進行12場比賽，期間包括6月2日登場的KPMG女子PGA錦標賽、7月13日的美國女子公開賽與8月3日的英國女子公開賽3場大滿貫賽。曾雅妮這次長時間休息，是為了走更長遠的路。
(中時電子報)
關鍵字：12
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。