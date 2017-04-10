長榮航空最新款三麗鷗家族彩繪機今首航

長榮航空全新的三麗鷗家族彩繪機「夢想機」10日在東京羽田機場舉行首航剪綵儀式。(黃菁菁攝)

長榮航空全新的三麗鷗家族彩繪機「夢想機」10日在東京羽田機場舉行首航剪綵儀式，由長榮航空發言人柯金成、東京國際機場株式會社社長土井勝二、駐日代表處顧問梁毅鵬、三麗鷗亞洲區CEO辻友子共同主持。(黄菁菁攝)

長榮航空全新的三麗鷗家族彩繪機「夢想機」10日在東京羽田機場舉行首航剪綵儀式，由長榮航空發言人柯金成、東京國際機場株式會社社長土井勝二、駐日代表處顧問梁毅鵬、三麗鷗亞洲區CEO辻友子共同主持。(黄菁菁攝)

長榮航空全新的三麗鷗家族彩繪機「夢想機」機艙內的頭墊紙、枕頭套、餐點都有三麗鷗家族圍繞。(黃菁菁攝)

長榮航空全新的三麗鷗家族彩繪機「夢想機」10日在東京羽田機場首航，機身上有最吸睛的Hello Kitty與她的好友們，包括高人氣的KiKi LaLa、悠閒自在的布丁狗、喜愛冒險的大耳狗和活潑開朗的美樂蒂(Melody)等。(黃菁菁攝)

長榮航空全新的三麗鷗家族彩繪機「夢想機」10日在東京羽田機場舉行首航剪綵儀式，這是長榮繼3月酷企鵝「遊戲機」之後，再度推出讓人驚豔的彩繪機，機身等除了凱蒂貓(Hello Kitty)之外，還有許多三麗鷗家族成員，讓乘客驚呼不已。

長榮航空發言人柯金成在記者會上致詞表示：「長榮航空自2005年起與三麗鷗合作迄今，已推出第一代及第二代各具特色的主題彩繪機深獲消費者喜愛，也榮獲國際肯定，除了英國《每日郵報》評選為『全球八大最驚艷彩繪機』外，美國專業旅遊雜誌《Global Traveler》也頒發『卓越原創服務大獎』。」

柯金成說:「為了持續帶給旅客驚喜，今年推出4架全新的彩繪機，滿足所有粉絲的期待，繼3月酷企鵝『遊戲機』淘氣登場後，緊接著4至手6月分別推出由三麗鷗家族成員領銜主演的『夢想機』、『派對機』以及『友誼機』飛航全球各地不同航點，帶給旅客夢幻的旅程。」

「夢想機」除了飛航松山ー羽田航線外，同時也飛航松山ー虹橋航線，是長榮航空首架A330-300多肖像彩繪機，機身設計延續牽手機、星空機友誼無國界的概念，三麗鷗家族成員們共同登場，有最吸睛的Hello Kitty與她的好友們，包括高人氣的KiKi LaLa、悠閒自在的布丁狗、喜愛冒險的大耳狗和活潑開朗的美樂蒂(Melody)等。

機艙內的頭墊紙、枕頭套、餐點、紙巾、刀叉、撲克牌等都有可愛的三麗鷗家族圖案，讓乘客們愛不釋手。

(中時)