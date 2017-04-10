中市府運動局首任局長王慶堂走馬上任

台中市政府運動局今天正式成立，首任局長王慶堂（右）在市政會議上宣誓就職，市長林佳龍期許落實「健康市民、卓越競技、活力台中」三大願景。（盧金足攝）

台中市政府運動局今天（10日）正式成立，首任局長王慶堂在市政會議上布達及宣誓就職，市長林佳龍許運動局落實「健康市民、卓越競技、活力台中」三大願景，爭取卓越的運動成績之外，同時發展全民體育，未來市府將善用台灣體育運動大學資源，讓彼此成為夥伴關係，進一步向中央爭取設立國訓中心的「中部運動園區」，成為青少年運動員訓練基地。

台中市推動運動城市，正式成立運動局，為台中市政府一級機關，今日市府在市政會議前舉行首任局長王慶堂的布達及宣誓典禮，王局長在林市長監誓之下宣誓就職，前體委會主委許義雄、魚池鄉長陳錦倫也出席觀禮。

林佳龍指出，台中市將在2019年舉辦東亞青年運動會，為台灣首次主辦奧運體系賽事，而為打造運動城市不管在政策、人力與預算都必須到位，期許運動局落實「健康市民、卓越競技、活力台中」三大願景，爭取卓越的運動成績之外，同時發展全民體育。

他也說，台灣體育運動大學是台中在地重要的運動資源，市府將讓彼此成為夥伴關係，並將進一步向中央爭取設立國訓中心的「中部運動園區」，成為青少年運動員訓練基地。

林佳龍強調，台中擁有龐大的自行車產業聚落、孕育出眾多自由車選手，市府也積極推動自由車運動，上周台灣前勁洲際職業自由車隊主將陳建良，在2017國際自由車環台賽奪得冠軍，穿上象徵亞洲第一的冠軍藍衫，市府也與有榮焉，市府也正規畫打造室內自由車競賽館，同時將運動產業與城市灣光旅遊結合。

王慶堂表示，運動局成立之初，除建立基本的行政制度與辦理東亞青運外，將從盤點城市的運動休閒空間開始，提供市民友善的運動環境，以全民運動為基礎，提升整體運動競技的能力。

未來台中除將在自行車、游泳、柔道、角力、輕艇、划船、棒球等優勢運動項目上繼續維持實力與影響力外，也將積極發展體操、射擊等運動項目，而由於今年亞洲冬季運動會的台灣代表團中，有一半選手都設籍台中，因此未來也盼提供冬季運動的空間，讓選手不用再跑去台北訓練。

(中時)