推動能源轉型最後一哩路 綠委提案修法

民進黨立委賴瑞隆（左）、陳曼麗（右）將與環團合作，草擬「再生能源發展條例」修正案。（黄世麒攝）

民進黨立委賴瑞隆（左）、陳曼麗（右）10日召開記者會表示，「再生能源發展條例」自2009年公布至今即未更動，考量新電業法公布實施後確有修正、補足的必要，將與環保團體合作，從「賦予再生能源發展彈性及優位條件」、「擴大對再生能源發展獎補助」、「納入在地參與機制」等3個面向進行修法，提供我國發展再生能源更有利的環境與條件。

(中時)