蕉農誤交損友沉溺吸毒 開車遭警方臨檢查獲
69歲陳姓蕉農染上毒癮，隨身攜帶安非他命及吸毒器，日前凌晨3時30分載運香蕉遇行經大樹區遭警方臨檢，被查獲1.74公克安非他命及吸食器，陳男立即加油門往山上逃逸，由於不熟悉路況，自撞民宅大門，蕉農竟棄車跳入一旁3米深山溝逃逸無蹤，7日才在胞弟陪同下到派出所投案，訊後被依違反毒品危害防制條例移送法辦。
仁武分局溪埔派出所所長朱白雄率員警執行巡邏勤務時、日前深夜3時30分許，行經大樹區溪埔路43號前，見一輛銀白色自小客車左右搖擺不定且一見警方立即加足油門往山上逃逸，警方直覺有異，於是沿途尾隨在後，結果該自小客車不熟路徑自撞民宅大門，駕駛倉皇跳入一旁山溝後逃逸無蹤，該自小客車暫行移置派出所代為保管並多次通知車主前來說明案情。
車主胞弟聞訊匆忙趕到派出所內，警方會同車主胞弟一齊檢視該車，發現該車除滿載的香蕉外，後座一塑膠置物箱內發現一包二級毒品安非他命(毛重1.74公克)及自製酒精燈與玻璃吸食器各一組，車主胞弟表示，其大哥是農民，因不慎交上壞朋友才會染上吸毒之惡習，並向警方表示會好好的勸說其胞兄大哥出來面對、不要再迴避，陳姓男子最後於警方策動及其胞弟親情溫馨的勸說下，7日在胞弟陪同下前往派出所說明。
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(中時)
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