環署號召認養海灘 341個民間單位響應
為了維護台灣海岸線的清潔，環保署推動並擴大多元參與淨灘行動，號召企業及民眾認養海灘，目前已有341個民間單位響應，累計認養總長度達347公里。
為了保護海岸，行政院環境保護署成立422全國揪團認養淨灘臉書粉絲團，提供「我要認養」海岸的操作及參加422全國聯合淨灘活動線上報名資訊。環保署今天舉行啟動記者會，邀請認養的民間單位出席，包含台積電、日月光、華碩電腦、台北市立建國中學及台北市立第一女子高級中學等。
會中特別邀請建中以及北一女同學分別上台分享自己的淨灘心得，建中出席同學表示，學校平常就有舉辦淨灘活動，他發現淨灘時，旁邊的衝浪客看到他們淨灘時，也會一起幫忙清理垃圾。他認為，大家不是缺少愛心，而是缺少一個開始的行動，呼籲大家一起淨灘讓環境能夠更好。
北一女出席同學則認為，不只是淨灘，也應該從源頭減量，從上游垃圾著手清理，這樣對海洋環境清潔會更有幫助。
環保署推動的認養海岸活動，目前已有已有341個民間單位認養、累計認養總長度達347公里，環保署也將在422地球日舉行淨灘活動，預計有超過10縣市的首長、3萬多名的民眾響應，也歡迎大家一同來參與。1060410
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。