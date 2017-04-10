環署號召認養海灘 341個民間單位響應

我要評比

為了維護台灣海岸線的清潔，環保署推動並擴大多元參與淨灘行動，號召企業及民眾認養海灘，目前已有341個民間單位響應，累計認養總長度達347公里。

為了保護海岸，行政院環境保護署成立422全國揪團認養淨灘臉書粉絲團，提供「我要認養」海岸的操作及參加422全國聯合淨灘活動線上報名資訊。環保署今天舉行啟動記者會，邀請認養的民間單位出席，包含台積電、日月光、華碩電腦、台北市立建國中學及台北市立第一女子高級中學等。

會中特別邀請建中以及北一女同學分別上台分享自己的淨灘心得，建中出席同學表示，學校平常就有舉辦淨灘活動，他發現淨灘時，旁邊的衝浪客看到他們淨灘時，也會一起幫忙清理垃圾。他認為，大家不是缺少愛心，而是缺少一個開始的行動，呼籲大家一起淨灘讓環境能夠更好。

北一女出席同學則認為，不只是淨灘，也應該從源頭減量，從上游垃圾著手清理，這樣對海洋環境清潔會更有幫助。

環保署推動的認養海岸活動，目前已有已有341個民間單位認養、累計認養總長度達347公里，環保署也將在422地球日舉行淨灘活動，預計有超過10縣市的首長、3萬多名的民眾響應，也歡迎大家一同來參與。1060410

(中央社)