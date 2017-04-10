兩岸緊繃 北市官員：不影響雙城論壇

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台北市副市長鄧家基今年3月率領市府團隊到訪上海，商談6月雙城論壇籌辦事宜，市府官員指出，總統蔡英文上任，兩岸情勢緊繃是必然，但不影響雙城論壇進行。

媒體報導，中國北京方面批示續辦雙城論壇，並透過上海市台辦主任李文輝、副主任李曉東，向今年3月率隊前往上海的北市副市長鄧家基釋出善意，表示歡迎6月到訪。而預計由上海市長應勇與柯文哲會面。

柯文哲在2015年赴上海參加雙城論壇，提出「一五新觀點」及「四個互相」，讓台北、上海在既有的政治基礎上增進交流；而當時的上海市長楊雄則提出「九二共識」與中國大陸國家主席習近平的「四個堅持」，雙方各自表述、互動良好。

2016年在台北市舉辦的雙城論壇，由上海市委沙海林代表出席，沙海林在會中再提九二共識，柯文哲則重申四個互相，盼中國理解台灣對民主自由的堅持，但對九二共識，也直言是政治現實。

而今年雙城論壇，提早到6月舉行，但日期未定，市府幕僚指出，絕對會在6月底前辦完；他也透露，今年3月隨鄧家基前往上海進行青年公務員交流，公開場合感受不出對方有所謂的「敵意」或「善意」，一切正常。

幕僚表示，上海方面確實有提到歡迎6月到訪，私下也有抱怨「蔡政府不承認九二共識」、「台灣抓政大學生」等，但兩岸議題非地方政府所能處理，此行主要是將中國的聲音帶回讓相關單位了解。

市府官員表示，兩岸情勢緊繃是必然，但無論如何，都不影響雙城論壇進行。

國際事務委員會執行長饒慶鈺說，今年由上海舉辦雙城論壇，彼此互相尊重，目前在積極籌辦當中。1060410

(中央社)