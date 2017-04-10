川習會後陸讓步 傳開放金融投資及美牛
剛結束的川習會上，美國與中國大陸同意啟動貿易談判百日計畫。外媒報導，大陸為了避免貿易戰，將對美讓步，在金融領域投資和美牛方面開放更大市場。
中國大陸國家主席習近平與美國總統川普（DonaldTrump）日前在川普佛羅里達州的別墅「馬阿拉哥」（Mar-a-Lago）進行會晤。英國金融時報引述兩名參與中美談判的官員作上述表示。
這兩名官員說，大陸願意結束自2003年起實施的對美國進口牛肉的禁令，並購買更多農產品，以緩解去年對美3470億美元的貿易順差。
中國大陸去年9月開始已有條件解除進口美國30月齡以下牛肉的禁令。
報導指出，外國投資者目前無法持有大陸證券和保險公司的多數股權。仍在談判中的中美雙邊投資協定（BIT），曾討論過中方在允許外國企業持有多數股權方面讓步，美國談判代表曾希望此協定將解決多個行業的准入問題。
報導說，雖然離達成全面性的中美投資協定仍前景遙遠，但雙方希望在未來3個月內達成較小的貿易協議。1060410
(中央社)
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