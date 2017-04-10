海巡高雄外海查偷渡 逮19越南人

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海巡單位昨天會同警方在高雄林園外海12浬處查獲台籍漁船搭載越南人士10女9男意圖偷渡來台，全案今天依違反入出國及移民法等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

海洋巡防總局偵防查緝隊與布袋海巡隊日前接獲警方情資，報請雄檢檢察官趙期正指揮組成專案小組進行查緝，經清查過濾後發現屏東東港籍一艘漁船及徐姓船長等4名台籍船員近日內將出海，前往大陸地區載運越南人士偷渡至台灣南部上岸。

專案小組發現，該船於4月5日出港後隨即航往大陸方向，案情與蒐報情資相符，即通報高雄海巡隊派艇加強勤務部署與查緝。

海巡巡防艇昨晚於高雄林園區外海12浬處發現該船蹤跡，登船檢查船上除4名台籍船員外，另於船艙內發現19名越南偷渡人士，並押解返回高雄港偵辦。

專案小組調查，每名偷渡者透過仲介花費約6000美元由越南搭車進入中國大陸沿海，再由大陸漁船載運至外海接駁予漁船。

專案小組表示，該漁船預計入夜後航行至東港外海再交由膠筏接駁搶灘上岸。船上10名女性越籍偷渡人士全部均曾來台工作，9名男性偷渡客也有8人曾來台工作，且多是因逾期遭遣返無法再正常入境台灣，因而花錢自大陸偷渡來台，他們遭海巡查獲後將面臨遣返負債命運。1060410

(中央社)